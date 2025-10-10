- Crescita
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
15.03 USD
Worst Trade:
-8.39 USD
Profitto lordo:
56.99 USD (56 996 pips)
Perdita lorda:
-18.52 USD (17 622 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (23.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.74 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
49.51%
Massimo carico di deposito:
3.84%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
3.17
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
3.08
Profitto previsto:
4.81 USD
Profitto medio:
11.40 USD
Perdita media:
-6.17 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-11.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.82 USD (2)
Crescita mensile:
7.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
12.15 USD (2.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.31% (12.04 USD)
Per equità:
1.96% (10.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|38
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|39K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.03 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +23.74 USD
Massima perdita consecutiva: -11.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
