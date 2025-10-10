SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / NeoFX Trend Blueberry
NeoFX Trend Blueberry

0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -64%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
100
Profit Trade:
59 (59.00%)
Loss Trade:
41 (41.00%)
Best Trade:
7.30 AUD
Worst Trade:
-109.03 AUD
Profitto lordo:
89.20 AUD (15 408 pips)
Perdita lorda:
-242.06 AUD (87 586 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (18.22 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
18.22 AUD (11)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
59 (59.00%)
Short Trade:
41 (41.00%)
Fattore di profitto:
0.37
Profitto previsto:
-1.53 AUD
Profitto medio:
1.51 AUD
Perdita media:
-5.90 AUD
Massime perdite consecutive:
5 (-9.16 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-109.03 AUD (1)
Crescita mensile:
-9.34%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
157.60 AUD
Massimale:
157.60 AUD (65.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.21% (157.60 AUD)
Per equità:
0.00% (0.00 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.i 39
BTCUSD 11
GBPNZD.i 5
CHFJPY.i 4
GBPJPY.i 4
EURJPY.i 3
NZDUSD.i 3
EURAUD.i 3
AUDJPY.i 2
USDJPY.i 2
USDCAD.i 2
GBPCAD.i 2
AUDNZD.i 2
GBPUSD.i 2
AUDUSD.i 2
NZDCAD.i 2
CADCHF.i 2
AUDCHF.i 1
NZDCHF.i 1
GBPAUD.i 1
CADJPY.i 1
EURUSD.i 1
AUDCAD.i 1
AU200 1
USDCHF.i 1
EURGBP.i 1
GBPCHF.i 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.i -104
BTCUSD -8
GBPNZD.i 5
CHFJPY.i -1
GBPJPY.i -1
EURJPY.i -3
NZDUSD.i 0
EURAUD.i -2
AUDJPY.i 2
USDJPY.i -2
USDCAD.i 0
GBPCAD.i 0
AUDNZD.i 1
GBPUSD.i -3
AUDUSD.i 1
NZDCAD.i 1
CADCHF.i 1
AUDCHF.i -1
NZDCHF.i -1
GBPAUD.i 4
CADJPY.i -2
EURUSD.i 1
AUDCAD.i -1
AU200 0
USDCHF.i -1
EURGBP.i 1
GBPCHF.i -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.i -2.6K
BTCUSD -70K
GBPNZD.i 747
CHFJPY.i -142
GBPJPY.i -123
EURJPY.i -313
NZDUSD.i -1
EURAUD.i -271
AUDJPY.i 252
USDJPY.i -270
USDCAD.i 7
GBPCAD.i 52
AUDNZD.i 194
GBPUSD.i -263
AUDUSD.i 64
NZDCAD.i 86
CADCHF.i 52
AUDCHF.i -84
NZDCHF.i -93
GBPAUD.i 574
CADJPY.i -188
EURUSD.i 99
AUDCAD.i -96
AU200 -39
USDCHF.i -58
EURGBP.i 85
GBPCHF.i -140
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.30 AUD
Worst Trade: -109 AUD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +18.22 AUD
Massima perdita consecutiva: -9.16 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.10 04:14
A large drawdown may occur on the account again
