- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
100
Profit Trade:
59 (59.00%)
Loss Trade:
41 (41.00%)
Best Trade:
7.30 AUD
Worst Trade:
-109.03 AUD
Profitto lordo:
89.20 AUD (15 408 pips)
Perdita lorda:
-242.06 AUD (87 586 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (18.22 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
18.22 AUD (11)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
59 (59.00%)
Short Trade:
41 (41.00%)
Fattore di profitto:
0.37
Profitto previsto:
-1.53 AUD
Profitto medio:
1.51 AUD
Perdita media:
-5.90 AUD
Massime perdite consecutive:
5 (-9.16 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-109.03 AUD (1)
Crescita mensile:
-9.34%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
157.60 AUD
Massimale:
157.60 AUD (65.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.21% (157.60 AUD)
Per equità:
0.00% (0.00 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|39
|BTCUSD
|11
|GBPNZD.i
|5
|CHFJPY.i
|4
|GBPJPY.i
|4
|EURJPY.i
|3
|NZDUSD.i
|3
|EURAUD.i
|3
|AUDJPY.i
|2
|USDJPY.i
|2
|USDCAD.i
|2
|GBPCAD.i
|2
|AUDNZD.i
|2
|GBPUSD.i
|2
|AUDUSD.i
|2
|NZDCAD.i
|2
|CADCHF.i
|2
|AUDCHF.i
|1
|NZDCHF.i
|1
|GBPAUD.i
|1
|CADJPY.i
|1
|EURUSD.i
|1
|AUDCAD.i
|1
|AU200
|1
|USDCHF.i
|1
|EURGBP.i
|1
|GBPCHF.i
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.i
|-104
|BTCUSD
|-8
|GBPNZD.i
|5
|CHFJPY.i
|-1
|GBPJPY.i
|-1
|EURJPY.i
|-3
|NZDUSD.i
|0
|EURAUD.i
|-2
|AUDJPY.i
|2
|USDJPY.i
|-2
|USDCAD.i
|0
|GBPCAD.i
|0
|AUDNZD.i
|1
|GBPUSD.i
|-3
|AUDUSD.i
|1
|NZDCAD.i
|1
|CADCHF.i
|1
|AUDCHF.i
|-1
|NZDCHF.i
|-1
|GBPAUD.i
|4
|CADJPY.i
|-2
|EURUSD.i
|1
|AUDCAD.i
|-1
|AU200
|0
|USDCHF.i
|-1
|EURGBP.i
|1
|GBPCHF.i
|-2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.i
|-2.6K
|BTCUSD
|-70K
|GBPNZD.i
|747
|CHFJPY.i
|-142
|GBPJPY.i
|-123
|EURJPY.i
|-313
|NZDUSD.i
|-1
|EURAUD.i
|-271
|AUDJPY.i
|252
|USDJPY.i
|-270
|USDCAD.i
|7
|GBPCAD.i
|52
|AUDNZD.i
|194
|GBPUSD.i
|-263
|AUDUSD.i
|64
|NZDCAD.i
|86
|CADCHF.i
|52
|AUDCHF.i
|-84
|NZDCHF.i
|-93
|GBPAUD.i
|574
|CADJPY.i
|-188
|EURUSD.i
|99
|AUDCAD.i
|-96
|AU200
|-39
|USDCHF.i
|-58
|EURGBP.i
|85
|GBPCHF.i
|-140
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.30 AUD
Worst Trade: -109 AUD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +18.22 AUD
Massima perdita consecutiva: -9.16 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni