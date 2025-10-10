SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PR20 3
Mingze Yang

PR20 3

Mingze Yang
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 -12%
Weltrade-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
4.11 USD
Worst Trade:
-16.36 USD
Profitto lordo:
17.17 USD (17 159 pips)
Perdita lorda:
-39.38 USD (39 390 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (10.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.21 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.28
Attività di trading:
43.56%
Massimo carico di deposito:
5.25%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
-0.70
Long Trade:
4 (36.36%)
Short Trade:
7 (63.64%)
Fattore di profitto:
0.44
Profitto previsto:
-2.02 USD
Profitto medio:
2.45 USD
Perdita media:
-9.85 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-22.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.29 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.21 USD
Massimale:
31.69 USD (16.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.72% (31.69 USD)
Per equità:
12.51% (21.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -22
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -22K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.11 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.21 USD
Massima perdita consecutiva: -22.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.10 07:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 04:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.10 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 04:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PR20 3
33USD al mese
-12%
0
0
USD
158
USD
1
0%
11
63%
44%
0.43
-2.02
USD
17%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.