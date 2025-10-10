- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
10 (58.82%)
Loss Trade:
7 (41.18%)
Best Trade:
6.10 USD
Worst Trade:
-28.63 USD
Profitto lordo:
32.06 USD (32 043 pips)
Perdita lorda:
-59.14 USD (59 150 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (10.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.60 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
33.72%
Massimo carico di deposito:
12.46%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
-0.64
Long Trade:
8 (47.06%)
Short Trade:
9 (52.94%)
Fattore di profitto:
0.54
Profitto previsto:
-1.59 USD
Profitto medio:
3.21 USD
Perdita media:
-8.45 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-29.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.58 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.19 USD
Massimale:
42.08 USD (22.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.76% (42.08 USD)
Per equità:
25.89% (44.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-27
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-27K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.10 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +10.60 USD
Massima perdita consecutiva: -29.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
