- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
3.11 USD
Worst Trade:
-16.65 USD
Profitto lordo:
13.29 USD (13 270 pips)
Perdita lorda:
-32.74 USD (32 753 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (5.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.01 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.29
Attività di trading:
29.06%
Massimo carico di deposito:
5.28%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
10 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.41
Profitto previsto:
-1.95 USD
Profitto medio:
2.22 USD
Perdita media:
-8.19 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-14.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.65 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.07 USD
Massimale:
30.08 USD (16.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.26% (30.08 USD)
Per equità:
11.93% (22.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-19
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-19K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.11 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.01 USD
Massima perdita consecutiva: -14.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
-11%
0
0
USD
USD
161
USD
USD
1
0%
10
60%
29%
0.40
-1.95
USD
USD
16%
1:500