- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
110
Profit Trade:
46 (41.81%)
Loss Trade:
64 (58.18%)
Best Trade:
232.15 USD
Worst Trade:
-154.80 USD
Profitto lordo:
1 597.69 USD (85 534 pips)
Perdita lorda:
-1 778.28 USD (133 256 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (617.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
617.33 USD (17)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
110
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.15
Long Trade:
74 (67.27%)
Short Trade:
36 (32.73%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-1.64 USD
Profitto medio:
34.73 USD
Perdita media:
-27.79 USD
Massime perdite consecutive:
44 (-1 231.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 231.94 USD (44)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
31%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
697.66 USD
Massimale:
1 231.94 USD (188.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-181
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-48K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +232.15 USD
Worst Trade: -155 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 44
Massimo profitto consecutivo: +617.33 USD
Massima perdita consecutiva: -1 231.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
UltimaMarkets-Live 1
|3.14 × 14
Non ci sono recensioni