SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Big Strike
Ida Bagus Jagatdhita Karana

Big Strike

Ida Bagus Jagatdhita Karana
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
0%
Monex-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
50 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
27.72 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1 016.68 USD (15 330 pips)
Perdita lorda:
-17.60 USD
Vincite massime consecutive:
50 (1 016.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 016.68 USD (50)
Indice di Sharpe:
4.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.27%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
1427.26
Long Trade:
50 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
57.77
Profitto previsto:
20.33 USD
Profitto medio:
20.33 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
12.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.20 USD
Massimale:
0.70 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.23% (575.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.m 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.m 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.m 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.72 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 016.68 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

For Everyone That Seek Big Catch
Non ci sono recensioni
2025.10.10 01:04
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 1.29% of days out of the 310 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 01:04
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.97% of days out of the 310 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 01:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Big Strike
39USD al mese
0%
0
0
USD
11K
USD
45
100%
50
100%
100%
57.76
20.33
USD
5%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.