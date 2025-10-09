- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
19 (67.85%)
Loss Trade:
9 (32.14%)
Best Trade:
30.18 USD
Worst Trade:
-9.83 USD
Profitto lordo:
74.00 USD (1 646 pips)
Perdita lorda:
-46.63 USD (3 115 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (2.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.44 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.93%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
28 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
0.98 USD
Profitto medio:
3.89 USD
Perdita media:
-5.18 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-36.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.19 USD (5)
Crescita mensile:
0.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.07 USD
Massimale:
36.19 USD (0.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.36% (36.19 USD)
Per equità:
0.30% (29.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|27
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.18 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2.80 USD
Massima perdita consecutiva: -36.19 USD
PAMM Ract Capital Conservative - Broker DooPrime
Monthly Target: 6%
Max DrawnDown Target: 8%
ractcapital.com.br
@ractcapital on Instagram
CNPJ: 57.474.750/0001-12
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
3000USD al mese
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
28
67%
100%
1.58
0.98
USD
USD
0%
1:500