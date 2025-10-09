SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Golden Bulls XAUUSD
Armin Heshmat

Golden Bulls XAUUSD

Armin Heshmat
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
VTMarkets-Live 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
46 (52.87%)
Loss Trade:
41 (47.13%)
Best Trade:
2.39 USD
Worst Trade:
-1.72 USD
Profitto lordo:
28.28 USD (3 090 pips)
Perdita lorda:
-26.51 USD (2 462 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (1.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.11 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
0.41%
Massimo carico di deposito:
43.96%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
87
Tempo di attesa medio:
7 secondi
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
38 (43.68%)
Short Trade:
49 (56.32%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
0.61 USD
Perdita media:
-0.65 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-4.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.22 USD (5)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.65 USD
Massimale:
6.65 USD (28.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.91% (6.65 USD)
Per equità:
1.22% (0.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-ECN 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-ECN 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-ECN 688
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.39 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1.78 USD
Massima perdita consecutiva: -4.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.10 13:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.10 05:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 00:04
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.10 00:04
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.10 00:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 00:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

