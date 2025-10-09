- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
7.08 USD
Worst Trade:
-2.82 USD
Profitto lordo:
8.55 USD (852 pips)
Perdita lorda:
-2.82 USD (281 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.08 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
2.03
Long Trade:
2 (40.00%)
Short Trade:
3 (60.00%)
Fattore di profitto:
3.03
Profitto previsto:
1.15 USD
Profitto medio:
2.14 USD
Perdita media:
-2.82 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.82 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.35 USD
Massimale:
2.82 USD (24.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|571
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni