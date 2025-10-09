SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SilentAISkyriss
Shailesh Nanubhai Bagdai

SilentAISkyriss

Shailesh Nanubhai Bagdai
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
SkyrissSecurities-Server
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
275
Profit Trade:
19 (6.90%)
Loss Trade:
256 (93.09%)
Best Trade:
5.80 USD
Worst Trade:
-3.32 USD
Profitto lordo:
22.60 USD (3 448 pips)
Perdita lorda:
-73.78 USD (5 796 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (12.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.28 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.68%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
298
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
165 (60.00%)
Short Trade:
110 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.31
Profitto previsto:
-0.19 USD
Profitto medio:
1.19 USD
Perdita media:
-0.29 USD
Massime perdite consecutive:
224 (-43.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.92 USD (224)
Crescita mensile:
-1.01%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
62.69 USD
Massimale:
62.69 USD (1.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.23% (61.49 USD)
Per equità:
0.53% (26.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP. 38
GBPJPY. 26
NZDUSD. 23
AUDUSD. 22
EURCHF. 20
CHFJPY. 17
NZDJPY. 17
GBPUSD. 15
AUDCHF. 13
USDCHF. 10
GBPAUD. 9
NZDCHF. 9
AUDJPY. 8
EURAUD. 8
EURNZD. 8
USDJPY. 8
EURJPY. 7
GBPNZD. 6
USDCAD. 5
CADCHF. 5
EURUSD. 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP. -10
GBPJPY. -5
NZDUSD. -10
AUDUSD. -9
EURCHF. -7
CHFJPY. 15
NZDJPY. -2
GBPUSD. -2
AUDCHF. -2
USDCHF. -2
GBPAUD. -2
NZDCHF. 0
AUDJPY. -2
EURAUD. -2
EURNZD. -3
USDJPY. -2
EURJPY. -2
GBPNZD. -2
USDCAD. -1
CADCHF. -1
EURUSD. 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP. -465
GBPJPY. -386
NZDUSD. -819
AUDUSD. -716
EURCHF. -420
CHFJPY. 2.6K
NZDJPY. -134
GBPUSD. -101
AUDCHF. -77
USDCHF. -104
GBPAUD. -198
NZDCHF. 29
AUDJPY. -155
EURAUD. -141
EURNZD. -414
USDJPY. -244
EURJPY. -153
GBPNZD. -308
USDCAD. -66
CADCHF. -26
EURUSD. -11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.80 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 224
Massimo profitto consecutivo: +12.28 USD
Massima perdita consecutiva: -43.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SkyrissSecurities-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Saved
Non ci sono recensioni
2025.10.09 20:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SilentAISkyriss
30USD al mese
-1%
0
0
USD
4.9K
USD
1
81%
275
6%
100%
0.30
-0.19
USD
1%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.