- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
10 (45.45%)
Loss Trade:
12 (54.55%)
Best Trade:
266.46 USD
Worst Trade:
-89.74 USD
Profitto lordo:
1 163.34 USD (708 108 pips)
Perdita lorda:
-336.06 USD (43 367 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (759.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
759.58 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
61.70%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.00
Long Trade:
12 (54.55%)
Short Trade:
10 (45.45%)
Fattore di profitto:
3.46
Profitto previsto:
37.60 USD
Profitto medio:
116.33 USD
Perdita media:
-28.01 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-275.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-275.54 USD (6)
Crescita mensile:
443.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.94 USD
Massimale:
275.54 USD (50.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.72% (275.54 USD)
Per equità:
15.71% (31.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|20
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_i
|516
|BTCUSD
|311
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_i
|42K
|BTCUSD
|623K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +266.46 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +759.58 USD
Massima perdita consecutiva: -275.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 35
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 53
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Weltrade-Real
|0.46 × 13
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
444%
0
0
USD
USD
911
USD
USD
1
0%
22
45%
100%
3.46
37.60
USD
USD
51%
1:500