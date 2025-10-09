- Crescita
Trade:
404
Profit Trade:
90 (22.27%)
Loss Trade:
314 (77.72%)
Best Trade:
274.95 USD
Worst Trade:
-21.60 USD
Profitto lordo:
1 551.31 USD (201 195 pips)
Perdita lorda:
-1 257.12 USD (269 031 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (69.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
274.95 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.28%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
101
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.31
Long Trade:
236 (58.42%)
Short Trade:
168 (41.58%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
17.24 USD
Perdita media:
-4.00 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-224.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-224.23 USD (27)
Crescita mensile:
11.78%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
73.61 USD
Massimale:
224.23 USD (8.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.24% (224.23 USD)
Per equità:
0.14% (3.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|282
|US30
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|360
|US30
|-66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|US30
|-84K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +274.95 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 27
Massimo profitto consecutivo: +69.93 USD
Massima perdita consecutiva: -224.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FBS-Real-7
|0.69 × 4071
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
Just watch Results and follow me
