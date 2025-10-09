- Crescita
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
27.05 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
90.25 USD (9 020 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (90.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
90.25 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.29%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
11.28 USD
Profitto medio:
11.28 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
23.28% (46.95 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|90
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|9K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Best Trade: +27.05 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +90.25 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
