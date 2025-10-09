- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
15 (83.33%)
Loss Trade:
3 (16.67%)
Best Trade:
5.41 USD
Worst Trade:
-5.55 USD
Profitto lordo:
41.75 USD (4 170 pips)
Perdita lorda:
-14.57 USD (1 456 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (17.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.08 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
6.37%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
4.90
Long Trade:
9 (50.00%)
Short Trade:
9 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.87
Profitto previsto:
1.51 USD
Profitto medio:
2.78 USD
Perdita media:
-4.86 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.55 USD (1)
Crescita mensile:
27.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.55 USD (4.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.95% (5.55 USD)
Per equità:
0.10% (0.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.i
|27
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.i
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.41 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +17.08 USD
Massima perdita consecutiva: -5.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni