SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BurqaFX Gold Hunter
Alessandro Elvis Zen

BurqaFX Gold Hunter

Alessandro Elvis Zen
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 309%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
943
Profit Trade:
771 (81.76%)
Loss Trade:
172 (18.24%)
Best Trade:
32.35 EUR
Worst Trade:
-13.63 EUR
Profitto lordo:
1 265.44 EUR (86 216 pips)
Perdita lorda:
-642.58 EUR (59 957 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (26.09 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
49.63 EUR (20)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
207
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
17.22
Long Trade:
657 (69.67%)
Short Trade:
286 (30.33%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
0.66 EUR
Profitto medio:
1.64 EUR
Perdita media:
-3.74 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-36.18 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-36.18 EUR (4)
Crescita mensile:
164.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
36.18 EUR (6.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.96% (33.63 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 943
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 710
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.35 EUR
Worst Trade: -14 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +26.09 EUR
Massima perdita consecutiva: -36.18 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato


🔒 Automated trades 
📈 Daily gains of 3-5%
🔑 Asian & London Session only!
💸 Start with just 300$ and lot size 0.01
🔍 Join our Telegram Community t.me/burqafxea
Non ci sono recensioni
2025.10.09 18:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 18:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 18:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati