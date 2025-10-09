- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
943
Profit Trade:
771 (81.76%)
Loss Trade:
172 (18.24%)
Best Trade:
32.35 EUR
Worst Trade:
-13.63 EUR
Profitto lordo:
1 265.44 EUR (86 216 pips)
Perdita lorda:
-642.58 EUR (59 957 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (26.09 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
49.63 EUR (20)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
207
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
17.22
Long Trade:
657 (69.67%)
Short Trade:
286 (30.33%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
0.66 EUR
Profitto medio:
1.64 EUR
Perdita media:
-3.74 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-36.18 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-36.18 EUR (4)
Crescita mensile:
164.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
36.18 EUR (6.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.96% (33.63 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|943
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|710
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.35 EUR
Worst Trade: -14 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +26.09 EUR
Massima perdita consecutiva: -36.18 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
🔒 Automated trades
📈 Daily gains of 3-5%
🔑 Asian & London Session only!
💸 Start with just 300$ and lot size 0.01
🔍 Join our Telegram Community t.me/burqafxea
Non ci sono recensioni