- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
2.96 USD
Worst Trade:
-6.38 USD
Profitto lordo:
5.08 USD (14 386 pips)
Perdita lorda:
-6.50 USD (634 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (5.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.08 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
4 (80.00%)
Short Trade:
1 (20.00%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.28 USD
Profitto medio:
1.27 USD
Perdita media:
-6.50 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.38 USD (1)
Crescita mensile:
-0.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.42 USD
Massimale:
6.42 USD (3.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-3
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-259
|BTCUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.96 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.08 USD
Massima perdita consecutiva: -6.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 680
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3417
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 452
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.32 × 63
|
ICMarketsAU-Live
|1.37 × 169
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.50 × 8
|
Exness-MT5Real7
|1.51 × 113
|
Exness-MT5Real17
|1.52 × 23
90 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni