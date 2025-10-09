SegnaliSezioni
Namdev Mahadev Pawar

Saiyyarafxea

Namdev Mahadev Pawar
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
2.96 USD
Worst Trade:
-6.38 USD
Profitto lordo:
5.08 USD (14 386 pips)
Perdita lorda:
-6.50 USD (634 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (5.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.08 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
4 (80.00%)
Short Trade:
1 (20.00%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.28 USD
Profitto medio:
1.27 USD
Perdita media:
-6.50 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.38 USD (1)
Crescita mensile:
-0.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.42 USD
Massimale:
6.42 USD (3.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3
BTCUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -3
BTCUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -259
BTCUSD 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.96 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.08 USD
Massima perdita consecutiva: -6.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 8
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 680
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3417
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
CapitalPointTrading-MT5-4
1.32 × 63
ICMarketsAU-Live
1.37 × 169
ICMarketsEU-MT5-5
1.50 × 8
Exness-MT5Real7
1.51 × 113
Exness-MT5Real17
1.52 × 23
90 più
Non ci sono recensioni
2025.10.09 18:45
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.09 18:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 18:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
