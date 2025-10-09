- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
26 (61.90%)
Loss Trade:
16 (38.10%)
Best Trade:
6.42 USD
Worst Trade:
-3.90 USD
Profitto lordo:
41.38 USD (158 913 pips)
Perdita lorda:
-26.66 USD (107 840 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (11.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.83 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
39 secondi
Fattore di recupero:
1.49
Long Trade:
29 (69.05%)
Short Trade:
13 (30.95%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
1.59 USD
Perdita media:
-1.67 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.17 USD (3)
Crescita mensile:
45.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.86 USD (20.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.67% (9.86 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|38
|ETHUSD
|3
|US30
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|16
|ETHUSD
|-1
|US30
|0
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|52K
|ETHUSD
|-665
|US30
|50
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.42 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +11.83 USD
Massima perdita consecutiva: -6.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 54
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 64
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 34
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 12
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 30
|
Exness-MT5Real31
|0.56 × 50
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 5
|
TickmillUK-Live
|20.74 × 31
|
Tickmill-Live
|21.41 × 13540
Non ci sono recensioni