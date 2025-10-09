SegnaliSezioni
Fredy Putra Pratama

FredyFlamengo BTCUSD001

Fredy Putra Pratama
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 46%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
26 (61.90%)
Loss Trade:
16 (38.10%)
Best Trade:
6.42 USD
Worst Trade:
-3.90 USD
Profitto lordo:
41.38 USD (158 913 pips)
Perdita lorda:
-26.66 USD (107 840 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (11.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.83 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
39 secondi
Fattore di recupero:
1.49
Long Trade:
29 (69.05%)
Short Trade:
13 (30.95%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
1.59 USD
Perdita media:
-1.67 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.17 USD (3)
Crescita mensile:
45.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.86 USD (20.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.67% (9.86 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 38
ETHUSD 3
US30 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 16
ETHUSD -1
US30 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 52K
ETHUSD -665
US30 50
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.42 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +11.83 USD
Massima perdita consecutiva: -6.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 54
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 64
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 34
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 12
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 30
Exness-MT5Real31
0.56 × 50
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 5
TickmillUK-Live
20.74 × 31
Tickmill-Live
21.41 × 13540
2025.10.24 13:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 13:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 07:01
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.23 17:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.23 17:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.19 11:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 08:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 07:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 18:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 18:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 18:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
