- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
8 (57.14%)
Loss Trade:
6 (42.86%)
Best Trade:
7 238.31 USD
Worst Trade:
-540.14 USD
Profitto lordo:
9 392.43 USD (25 798 pips)
Perdita lorda:
-1 386.26 USD (28 755 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8 472.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 472.80 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
7.00
Long Trade:
6 (42.86%)
Short Trade:
8 (57.14%)
Fattore di profitto:
6.78
Profitto previsto:
571.87 USD
Profitto medio:
1 174.05 USD
Perdita media:
-231.04 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-788.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-788.19 USD (2)
Crescita mensile:
26.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 133.58 USD
Massimale:
1 144.00 USD (3.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-444
|XAUUSD
|8.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-6.4K
|XAUUSD
|3.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7 238.31 USD
Worst Trade: -540 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8 472.80 USD
Massima perdita consecutiva: -788.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 680
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3417
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 452
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.32 × 63
|
ICMarketsAU-Live
|1.37 × 169
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.50 × 8
|
Exness-MT5Real7
|1.51 × 113
|
Exness-MT5Real17
|1.52 × 23
90 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni