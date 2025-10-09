SegnaliSezioni
Fredy Putra Pratama

FredyFlamengo

Fredy Putra Pratama
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
8 (57.14%)
Loss Trade:
6 (42.86%)
Best Trade:
7 238.31 USD
Worst Trade:
-540.14 USD
Profitto lordo:
9 392.43 USD (25 798 pips)
Perdita lorda:
-1 386.26 USD (28 755 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8 472.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 472.80 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
7.00
Long Trade:
6 (42.86%)
Short Trade:
8 (57.14%)
Fattore di profitto:
6.78
Profitto previsto:
571.87 USD
Profitto medio:
1 174.05 USD
Perdita media:
-231.04 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-788.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-788.19 USD (2)
Crescita mensile:
26.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 133.58 USD
Massimale:
1 144.00 USD (3.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 8
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -444
XAUUSD 8.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -6.4K
XAUUSD 3.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 238.31 USD
Worst Trade: -540 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8 472.80 USD
Massima perdita consecutiva: -788.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 8
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 680
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3417
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
CapitalPointTrading-MT5-4
1.32 × 63
ICMarketsAU-Live
1.37 × 169
ICMarketsEU-MT5-5
1.50 × 8
Exness-MT5Real7
1.51 × 113
Exness-MT5Real17
1.52 × 23
90 più
Non ci sono recensioni
2025.10.09 18:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 18:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
