Peterson Veiga Campos

Trader Star

Peterson Veiga Campos
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
62 (83.78%)
Loss Trade:
12 (16.22%)
Best Trade:
6.09 USD
Worst Trade:
-7.52 USD
Profitto lordo:
118.00 USD (3 845 pips)
Perdita lorda:
-17.51 USD (1 070 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (24.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.33 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.90%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
12.51
Long Trade:
35 (47.30%)
Short Trade:
39 (52.70%)
Fattore di profitto:
6.74
Profitto previsto:
1.36 USD
Profitto medio:
1.90 USD
Perdita media:
-1.46 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.03 USD (2)
Crescita mensile:
19.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.15 USD
Massimale:
8.03 USD (1.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
9.31% (199.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 26
AUDUSD 21
USDCHF 14
EURUSD 13
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 54
AUDUSD 35
USDCHF 16
EURUSD -5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 1.7K
AUDUSD 1.3K
USDCHF 620
EURUSD -736
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.09 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.66 USD
Massima perdita consecutiva: -8.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-Live29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.09 17:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
