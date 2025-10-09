SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Core Alpha Pro
Jaideep Bhattacharjee

Core Alpha Pro

Jaideep Bhattacharjee
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
Exness-Real29
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
1 (33.33%)
Loss Trade:
2 (66.67%)
Best Trade:
7.90 USD
Worst Trade:
-22.28 USD
Profitto lordo:
7.90 USD (7 900 pips)
Perdita lorda:
-31.60 USD (26 943 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (7.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.90 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.62
Attività di trading:
34.22%
Massimo carico di deposito:
5.05%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.25
Profitto previsto:
-7.90 USD
Profitto medio:
7.90 USD
Perdita media:
-15.80 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-31.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.60 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.60 USD
Massimale:
31.60 USD (6.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.32% (31.60 USD)
Per equità:
5.63% (28.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -24
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -19K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.90 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7.90 USD
Massima perdita consecutiva: -31.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.76 × 50
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
Exness-Real16
7.71 × 51
Exness-Real29
8.26 × 114
ICMarketsSC-Live05
9.52 × 537
Exness-Real4
10.79 × 282
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
Positional gold trading system


Non ci sono recensioni
2025.10.09 17:45
Share of trading days is too low
2025.10.09 17:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 15:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 15:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 15:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 15:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 15:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
