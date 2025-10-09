- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
1 (33.33%)
Loss Trade:
2 (66.67%)
Best Trade:
7.90 USD
Worst Trade:
-22.28 USD
Profitto lordo:
7.90 USD (7 900 pips)
Perdita lorda:
-31.60 USD (26 943 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (7.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.90 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.62
Attività di trading:
34.22%
Massimo carico di deposito:
5.05%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.25
Profitto previsto:
-7.90 USD
Profitto medio:
7.90 USD
Perdita media:
-15.80 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-31.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.60 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.60 USD
Massimale:
31.60 USD (6.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.32% (31.60 USD)
Per equità:
5.63% (28.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-24
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-19K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.90 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7.90 USD
Massima perdita consecutiva: -31.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.71 × 51
|
Exness-Real29
|8.26 × 114
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
Positional gold trading system
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
476
USD
USD
1
100%
3
33%
34%
0.25
-7.90
USD
USD
6%
1:500