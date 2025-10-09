- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
13 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
127.57 RUR
Worst Trade:
0.00 RUR
Profitto lordo:
611.26 RUR (798 pips)
Perdita lorda:
0.00 RUR
Vincite massime consecutive:
13 (611.26 RUR)
Massimo profitto consecutivo:
611.26 RUR (13)
Indice di Sharpe:
1.47
Attività di trading:
96.69%
Massimo carico di deposito:
90.40%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
10 (76.92%)
Short Trade:
3 (23.08%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
47.02 RUR
Profitto medio:
47.02 RUR
Perdita media:
0.00 RUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 RUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 RUR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 RUR
Massimale:
0.00 RUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 RUR)
Per equità:
17.61% (445.28 RUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|5
|USDJPY
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|4
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|328
|EURUSD
|317
|USDJPY
|153
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +127.57 RUR
Worst Trade: -0 RUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +611.26 RUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 RUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Existrade-WForex Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
SicherMayorLtd-Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.81 × 26
|
FIBOGroup-MT5 Server
|1.13 × 8
|
Exness-MT5Real11
|1.33 × 6
|
PacificUnionLLC-Live
|1.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.56 × 121
|
ACYSecurities-Live
|2.00 × 2
|
Axiory-Live
|2.00 × 2
|
RannForex-Server
|2.45 × 22
|
ZeroMarkets-Live-1
|2.50 × 2
|
XMTrading-MT5 3
|2.60 × 5
|
MilliyFXGlobal-Server
|2.74 × 38
|
Tickmill-Live
|2.83 × 75
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|2.90 × 62
|
Alpari-MT5
|3.11 × 194
|
Tradeview-Live
|3.25 × 8
|
BlueberryMarkets-Live
|3.27 × 22
|
RoboForex-ECN
|3.34 × 163
|
Exness-MT5Real7
|3.38 × 32
|
ICMarketsSC-MT5
|3.39 × 354
|
Darwinex-Live
|3.50 × 8
|
GOMarketsMU-Live
|3.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|3.57 × 204
36 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
31%
0
0
USD
USD
3K
RUR
RUR
1
0%
13
100%
97%
n/a
47.02
RUR
RUR
18%
1:500