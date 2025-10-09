SegnaliSezioni
Maksim Azimov

Pips

Maksim Azimov
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
FINAM-Real4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
15 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
103.36 RUB
Worst Trade:
0.00 RUB
Profitto lordo:
598.97 RUB (993 pips)
Perdita lorda:
0.00 RUB
Vincite massime consecutive:
15 (598.97 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
598.97 RUB (15)
Indice di Sharpe:
1.46
Attività di trading:
74.87%
Massimo carico di deposito:
61.57%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (33.33%)
Short Trade:
10 (66.67%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
39.93 RUB
Profitto medio:
39.93 RUB
Perdita media:
0.00 RUB
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 RUB)
Massima perdita consecutiva:
0.00 RUB (0)
Crescita mensile:
3.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 RUB
Massimale:
0.00 RUB (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 RUB)
Per equità:
1.86% (288.37 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD.ffx 8
AUDUSD.ffx 4
USDCHF.ffx 2
GBPUSD.ffx 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD.ffx 7
AUDUSD.ffx 1
USDCHF.ffx 1
GBPUSD.ffx 0
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD.ffx 818
AUDUSD.ffx 96
USDCHF.ffx 52
GBPUSD.ffx 27
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +103.36 RUB
Worst Trade: -0 RUB
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +598.97 RUB
Massima perdita consecutiva: -0.00 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.09 15:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 15:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
