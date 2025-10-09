- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
196
Profit Trade:
90 (45.91%)
Loss Trade:
106 (54.08%)
Best Trade:
31.07 USD
Worst Trade:
-102.08 USD
Profitto lordo:
666.72 USD (65 535 pips)
Perdita lorda:
-919.43 USD (76 809 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (45.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.39 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
43 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
103 (52.55%)
Short Trade:
93 (47.45%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-1.29 USD
Profitto medio:
7.41 USD
Perdita media:
-8.67 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-57.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-123.49 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
252.71 USD
Massimale:
261.11 USD (84.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|GBPUSD
|28
|GBPJPY
|23
|EURUSD
|18
|USDJPY
|15
|CADJPY
|11
|CHFJPY
|10
|NZDJPY
|6
|USDCAD
|5
|EURJPY
|5
|AUDUSD
|4
|NZDUSD
|3
|AUDJPY
|3
|EURNZD
|2
|EURGBP
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-207
|GBPUSD
|-9
|GBPJPY
|-4
|EURUSD
|19
|USDJPY
|-33
|CADJPY
|-19
|CHFJPY
|-5
|NZDJPY
|6
|USDCAD
|0
|EURJPY
|-8
|AUDUSD
|9
|NZDUSD
|5
|AUDJPY
|-8
|EURNZD
|-7
|EURGBP
|10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-9.9K
|GBPUSD
|-1.1K
|GBPJPY
|774
|EURUSD
|2K
|USDJPY
|-2.9K
|CADJPY
|-1.6K
|CHFJPY
|398
|NZDJPY
|2K
|USDCAD
|-16
|EURJPY
|-789
|AUDUSD
|1.2K
|NZDUSD
|-77
|AUDJPY
|-975
|EURNZD
|-650
|EURGBP
|370
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.07 USD
Worst Trade: -102 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +45.59 USD
Massima perdita consecutiva: -57.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
