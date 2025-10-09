SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ian Seadanya
Rakhman Kustiana

Ian Seadanya

Rakhman Kustiana
0 recensioni
136 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
196
Profit Trade:
90 (45.91%)
Loss Trade:
106 (54.08%)
Best Trade:
31.07 USD
Worst Trade:
-102.08 USD
Profitto lordo:
666.72 USD (65 535 pips)
Perdita lorda:
-919.43 USD (76 809 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (45.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.39 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
43 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
103 (52.55%)
Short Trade:
93 (47.45%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-1.29 USD
Profitto medio:
7.41 USD
Perdita media:
-8.67 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-57.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-123.49 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
252.71 USD
Massimale:
261.11 USD (84.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 62
GBPUSD 28
GBPJPY 23
EURUSD 18
USDJPY 15
CADJPY 11
CHFJPY 10
NZDJPY 6
USDCAD 5
EURJPY 5
AUDUSD 4
NZDUSD 3
AUDJPY 3
EURNZD 2
EURGBP 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -207
GBPUSD -9
GBPJPY -4
EURUSD 19
USDJPY -33
CADJPY -19
CHFJPY -5
NZDJPY 6
USDCAD 0
EURJPY -8
AUDUSD 9
NZDUSD 5
AUDJPY -8
EURNZD -7
EURGBP 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -9.9K
GBPUSD -1.1K
GBPJPY 774
EURUSD 2K
USDJPY -2.9K
CADJPY -1.6K
CHFJPY 398
NZDJPY 2K
USDCAD -16
EURJPY -789
AUDUSD 1.2K
NZDUSD -77
AUDJPY -975
EURNZD -650
EURGBP 370
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.07 USD
Worst Trade: -102 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +45.59 USD
Massima perdita consecutiva: -57.34 USD

Non ci sono recensioni
2025.10.09 14:35
Trading operations on the account were performed for only 109 days. This comprises 11.45% of days out of the 952 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 43 days
