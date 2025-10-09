SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Shufe2007
Bi Zhou

Shufe2007

Bi Zhou
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 600 USD al mese
crescita dal 2025 -99%
VTMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
288
Profit Trade:
108 (37.50%)
Loss Trade:
180 (62.50%)
Best Trade:
84.28 USD
Worst Trade:
-73.02 USD
Profitto lordo:
612.70 USD (29 082 pips)
Perdita lorda:
-735.15 USD (59 774 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (25.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
224.54 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.84%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
163 (56.60%)
Short Trade:
125 (43.40%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-0.43 USD
Profitto medio:
5.67 USD
Perdita media:
-4.08 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-193.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-315.09 USD (7)
Crescita mensile:
-67.37%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
438.52 USD
Massimale:
514.64 USD (114.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.34% (514.64 USD)
Per equità:
1.32% (16.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-ECN 245
AUDUSD-ECN 3
GBPUSD-ECN 3
USDCAD-ECN 3
NZDUSD-ECN 3
EURCHF-ECN 2
NZDCAD-ECN 2
AUDNZD-ECN 2
GBPCHF-ECN 2
CADCHF-ECN 2
GBPNZD-ECN 2
GBPCAD-ECN 2
EURSGD-ECN 2
EURGBP-ECN 2
EURUSD-ECN 2
TSLA 2
USDCNH-ECN 1
GBPSGD-ECN 1
AUDSGD-ECN 1
NZDSGD-ECN 1
EURNZD-ECN 1
EURCAD-ECN 1
EURAUD-ECN 1
NZDCHF-ECN 1
USDSGD-ECN 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-ECN -131
AUDUSD-ECN 0
GBPUSD-ECN 0
USDCAD-ECN -7
NZDUSD-ECN -5
EURCHF-ECN 0
NZDCAD-ECN 0
AUDNZD-ECN 1
GBPCHF-ECN 0
CADCHF-ECN 1
GBPNZD-ECN 6
GBPCAD-ECN 2
EURSGD-ECN 2
EURGBP-ECN 1
EURUSD-ECN 0
TSLA 17
USDCNH-ECN -2
GBPSGD-ECN 0
AUDSGD-ECN 0
NZDSGD-ECN -10
EURNZD-ECN 0
EURCAD-ECN 0
EURAUD-ECN 0
NZDCHF-ECN 0
USDSGD-ECN 0
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-ECN -34K
AUDUSD-ECN 62
GBPUSD-ECN 27
USDCAD-ECN -453
NZDUSD-ECN -459
EURCHF-ECN 45
NZDCAD-ECN 42
AUDNZD-ECN 110
GBPCHF-ECN 56
CADCHF-ECN 86
GBPNZD-ECN 500
GBPCAD-ECN 165
EURSGD-ECN 152
EURGBP-ECN 117
EURUSD-ECN 42
TSLA 3.3K
USDCNH-ECN 220
GBPSGD-ECN 100
AUDSGD-ECN 20
NZDSGD-ECN -624
EURNZD-ECN 31
EURCAD-ECN 25
EURAUD-ECN 21
NZDCHF-ECN 41
USDSGD-ECN 32
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +84.28 USD
Worst Trade: -73 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +25.25 USD
Massima perdita consecutiva: -193.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.09 15:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.09 14:35
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 3.95% of days out of the 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 14:35
80% of trades performed within 3 days. This comprises 1.69% of days out of the 177 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Shufe2007
600USD al mese
-99%
0
0
USD
1.3K
USD
26
99%
288
37%
100%
0.83
-0.43
USD
99%
1:500
