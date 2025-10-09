- Crescita
Trade:
4
Profit Trade:
3 (75.00%)
Loss Trade:
1 (25.00%)
Best Trade:
2 133.00 USD
Worst Trade:
-1 063.50 USD
Profitto lordo:
3 090.46 USD (759 pips)
Perdita lorda:
-1 078.16 USD (106 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (3 090.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 090.37 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
18.63%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
1.87
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.87
Profitto previsto:
503.08 USD
Profitto medio:
1 030.15 USD
Perdita media:
-1 078.16 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1 063.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 063.50 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 078.07 USD
Massimale:
1 078.13 USD (1.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.07% (1 067.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|2
|WS30
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|953
|WS30
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|652
|WS30
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
Best Trade: +2 133.00 USD
Worst Trade: -1 064 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3 090.37 USD
Massima perdita consecutiva: -1 063.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
Manual Dax/Dow
