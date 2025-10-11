- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
59 (84.28%)
Loss Trade:
11 (15.71%)
Best Trade:
1.44 USD
Worst Trade:
-9.66 USD
Profitto lordo:
31.38 USD (34 843 pips)
Perdita lorda:
-32.25 USD (27 716 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (8.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.03 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
31 (44.29%)
Short Trade:
39 (55.71%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
0.53 USD
Perdita media:
-2.93 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-7.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.66 USD (1)
Crescita mensile:
-1.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.42 USD
Massimale:
10.76 USD (21.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100.
|35
|DJ30.
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100.
|6
|DJ30.
|-7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100.
|9.7K
|DJ30.
|-2.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.44 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.25 USD
Massima perdita consecutiva: -7.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni