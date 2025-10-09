- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
34.65 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
35.85 USD (736 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (35.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.85 USD (2)
Indice di Sharpe:
1.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.82%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
17.93 USD
Profitto medio:
17.93 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.18% (117.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.m
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.m
|736
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.65 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +35.85 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Europe.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
The strategy is designed for investors seeking a reliable and systematic approach to capital growth, emphasizing long-term stability and development. The approach does not eliminate drawdowns or errors, which are a natural part of the trading process, but aims to minimize them through disciplined risk management.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
89USD al mese
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
0%
2
100%
100%
n/a
17.93
USD
USD
1%
1:500