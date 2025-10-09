- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
247.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
753.65 USD (23 334 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (753.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
753.65 USD (8)
Indice di Sharpe:
1.14
Attività di trading:
98.96%
Massimo carico di deposito:
2.81%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
8 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
94.21 USD
Profitto medio:
94.21 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.42% (1 025.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|XAGUSD
|2
|DJ30
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|430
|XAGUSD
|302
|DJ30
|22
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.2K
|XAGUSD
|1.2K
|DJ30
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +247.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +753.65 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|14.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
32USD al mese
3%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
1
0%
8
100%
99%
n/a
94.21
USD
USD
3%
1:500