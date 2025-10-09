- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
72 (94.73%)
Loss Trade:
4 (5.26%)
Best Trade:
9.74 USD
Worst Trade:
-3.33 USD
Profitto lordo:
129.24 USD (79 545 pips)
Perdita lorda:
-4.46 USD (4 452 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (86.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.63 USD (49)
Indice di Sharpe:
1.04
Attività di trading:
69.28%
Massimo carico di deposito:
117.58%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
37.47
Long Trade:
6 (7.89%)
Short Trade:
70 (92.11%)
Fattore di profitto:
28.98
Profitto previsto:
1.64 USD
Profitto medio:
1.80 USD
Perdita media:
-1.12 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.33 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.33 USD (0.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.30% (3.33 USD)
Per equità:
32.45% (82.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|49
|XAUUSD
|27
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|55
|XAUUSD
|70
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|5.5K
|XAUUSD
|70K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.74 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +86.63 USD
Massima perdita consecutiva: -1.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Cent2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 23
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
IMMFX-Real
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
TP or Sl
Non ci sono recensioni
