- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
12 (75.00%)
Loss Trade:
4 (25.00%)
Best Trade:
0.92 USD
Worst Trade:
-1.72 USD
Profitto lordo:
2.09 USD (143 pips)
Perdita lorda:
-2.04 USD (116 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.83 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
95.76%
Massimo carico di deposito:
2.90%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
2 (12.50%)
Short Trade:
14 (87.50%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
0.17 USD
Perdita media:
-0.51 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.92 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.78 USD
Massimale:
1.98 USD (19.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.25% (0.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|7
|EURCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|0
|EURCAD
|0
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-20
|GBPUSD
|45
|EURCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-MetaTrader 5
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 1
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.55 × 22
|
ICMarketsSC-MT5
|0.60 × 612
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|1.33 × 3
|
ActivTrades-Server
|7.36 × 14
Non ci sono recensioni
