- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
80
Profit Trade:
50 (62.50%)
Loss Trade:
30 (37.50%)
Best Trade:
4.66 USD
Worst Trade:
-3.31 USD
Profitto lordo:
48.84 USD (48 825 pips)
Perdita lorda:
-32.44 USD (32 421 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (3.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.56 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
15.42%
Massimo carico di deposito:
18.22%
Ultimo trade:
28 minuti fa
Trade a settimana:
80
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
2.20
Long Trade:
42 (52.50%)
Short Trade:
38 (47.50%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
0.98 USD
Perdita media:
-1.08 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-6.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.49 USD (5)
Crescita mensile:
16.40%
Algo trading:
67%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.76 USD
Massimale:
7.45 USD (6.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.98% (7.45 USD)
Per equità:
1.08% (1.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|16
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.66 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +3.75 USD
Massima perdita consecutiva: -6.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
