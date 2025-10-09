SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Scalping Gold MT5
Sutardi

Scalping Gold MT5

Sutardi
0 recensioni
0 / 0 USD
crescita dal 2025 0%
Exness-MT5Real8
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.83 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.83 USD (414 pips)
Perdita lorda:
-0.22 USD
Vincite massime consecutive:
1 (0.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.83 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
20 secondi
Fattore di recupero:
2.77
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.77
Profitto previsto:
0.83 USD
Profitto medio:
0.83 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.22 USD
Massimale:
0.22 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.01% (0.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 414
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.83 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.83 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
12.09 × 4221
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
admin 081311649594
Non ci sono recensioni
2025.10.09 11:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 11:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 11:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati