Enrique Valeros Muriana

EV Trading Labs

Enrique Valeros Muriana
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 9%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
12 (92.30%)
Loss Trade:
1 (7.69%)
Best Trade:
744.00 USD
Worst Trade:
-35.00 USD
Profitto lordo:
4 371.30 USD (3 889 pips)
Perdita lorda:
-35.00 USD (34 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (4 371.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 371.30 USD (12)
Indice di Sharpe:
1.37
Attività di trading:
56.64%
Massimo carico di deposito:
8.75%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
123.89
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
13 (100.00%)
Fattore di profitto:
124.89
Profitto previsto:
333.56 USD
Profitto medio:
364.28 USD
Perdita media:
-35.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-35.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.00 USD (1)
Crescita mensile:
8.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
35.00 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.05% (2 133.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-STD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-STD 4.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-STD 3.9K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +744.00 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 371.30 USD
Massima perdita consecutiva: -35.00 USD

EA xauusd
Non ci sono recensioni
2025.10.09 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 12:26
Share of trading days is too low
2025.10.09 12:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 11:26
Share of trading days is too low
2025.10.09 11:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 10:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 10:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 10:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 10:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EV Trading Labs
30USD al mese
9%
0
0
USD
54K
USD
1
0%
13
92%
57%
124.89
333.56
USD
4%
1:500
Copia

