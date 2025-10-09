SegnaliSezioni
Dzmitry Harelchyk

DiamondTrade

Dzmitry Harelchyk
0 recensioni
Affidabilità
162 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2022 150 599%
PUPrime-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
289
Profit Trade:
287 (99.30%)
Loss Trade:
2 (0.69%)
Best Trade:
8 610.00 USD
Worst Trade:
-333.55 USD
Profitto lordo:
245 043.86 USD (14 398 768 pips)
Perdita lorda:
-454.58 USD (166 967 pips)
Vincite massime consecutive:
265 (209 556.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
209 556.51 USD (265)
Indice di Sharpe:
0.85
Attività di trading:
96.99%
Massimo carico di deposito:
1.62%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
733.29
Long Trade:
107 (37.02%)
Short Trade:
182 (62.98%)
Fattore di profitto:
539.06
Profitto previsto:
846.33 USD
Profitto medio:
853.81 USD
Perdita media:
-227.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-333.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-333.55 USD (1)
Crescita mensile:
111.79%
Previsione annuale:
1 356.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
333.55 USD (1.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.96% (333.55 USD)
Per equità:
4.00% (1 039.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 92
GBPUSD.s 53
BTCUSD 48
EURUSD.s 27
USDJPY.s 27
USDCHF.s 21
XAGUSD.s 7
USDCAD.s 4
NAS100 4
AUDUSD.s 2
SP500 2
EURJPY.s 1
GBPJPY.s 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 91K
GBPUSD.s 27K
BTCUSD 75K
EURUSD.s 13K
USDJPY.s 18K
USDCHF.s 9.7K
XAGUSD.s 5.7K
USDCAD.s 1.5K
NAS100 784
AUDUSD.s 494
SP500 1.9K
EURJPY.s 205
GBPJPY.s 347
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s 169K
GBPUSD.s 41K
BTCUSD 14M
EURUSD.s 18K
USDJPY.s 54K
USDCHF.s 11K
XAGUSD.s 3.3K
USDCAD.s 4.4K
NAS100 39K
AUDUSD.s 720
SP500 6.2K
EURJPY.s 975
GBPJPY.s 1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 610.00 USD
Worst Trade: -334 USD
Vincite massime consecutive: 265
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +209 556.51 USD
Massima perdita consecutiva: -333.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Please contact me if you would like to copy the signal.

https://puvip.co/jiimMj

Non ci sono recensioni
2025.10.09 10:25
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.09 10:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
