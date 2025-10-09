SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EURUSD GBPUSD
Yakup Rahmi Kaval

EURUSD GBPUSD

Yakup Rahmi Kaval
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 172%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
113 (81.29%)
Loss Trade:
26 (18.71%)
Best Trade:
395.68 EUR
Worst Trade:
-209.78 EUR
Profitto lordo:
10 281.92 EUR (17 751 pips)
Perdita lorda:
-1 999.69 EUR (4 309 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (1 999.28 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 999.28 EUR (17)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
10.08
Long Trade:
52 (37.41%)
Short Trade:
87 (62.59%)
Fattore di profitto:
5.14
Profitto previsto:
59.58 EUR
Profitto medio:
90.99 EUR
Perdita media:
-76.91 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-814.33 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-814.33 EUR (5)
Crescita mensile:
156.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.48 EUR
Massimale:
821.62 EUR (9.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.94% (820.38 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 69
EURUSD 68
XAUUSD 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 6.6K
EURUSD 2.9K
XAUUSD -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 9.7K
EURUSD 3.9K
XAUUSD -201
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +395.68 EUR
Worst Trade: -210 EUR
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 999.28 EUR
Massima perdita consecutiva: -814.33 EUR

EURUSD GBPUSD özel sinyaller
Non ci sono recensioni
2025.10.09 10:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 09:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
