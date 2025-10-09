- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
113 (81.29%)
Loss Trade:
26 (18.71%)
Best Trade:
395.68 EUR
Worst Trade:
-209.78 EUR
Profitto lordo:
10 281.92 EUR (17 751 pips)
Perdita lorda:
-1 999.69 EUR (4 309 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (1 999.28 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 999.28 EUR (17)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
10.08
Long Trade:
52 (37.41%)
Short Trade:
87 (62.59%)
Fattore di profitto:
5.14
Profitto previsto:
59.58 EUR
Profitto medio:
90.99 EUR
Perdita media:
-76.91 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-814.33 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-814.33 EUR (5)
Crescita mensile:
156.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.48 EUR
Massimale:
821.62 EUR (9.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.94% (820.38 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|69
|EURUSD
|68
|XAUUSD
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|GBPUSD
|6.6K
|EURUSD
|2.9K
|XAUUSD
|-2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|GBPUSD
|9.7K
|EURUSD
|3.9K
|XAUUSD
|-201
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +395.68 EUR
Worst Trade: -210 EUR
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 999.28 EUR
Massima perdita consecutiva: -814.33 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
EURUSD GBPUSD özel sinyaller
