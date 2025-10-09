- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
3 (30.00%)
Loss Trade:
7 (70.00%)
Best Trade:
3.33 USD
Worst Trade:
-15.99 USD
Profitto lordo:
3.54 USD (118 pips)
Perdita lorda:
-60.98 USD (1 961 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (3.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.33 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.97
Attività di trading:
76.56%
Massimo carico di deposito:
17.68%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
2 (20.00%)
Short Trade:
8 (80.00%)
Fattore di profitto:
0.06
Profitto previsto:
-5.74 USD
Profitto medio:
1.18 USD
Perdita media:
-8.71 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-44.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.73 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
57.44 USD
Massimale:
57.50 USD (9.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.50% (57.00 USD)
Per equità:
13.36% (72.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-57
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.33 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +3.33 USD
Massima perdita consecutiva: -44.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.91 × 119
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 956
|
Exness-MT5Real7
|2.10 × 575
|
LiteFinance-MT5-Live
|3.04 × 154
|
Exness-MT5Real17
|3.85 × 66
|
RoboForex-Pro
|4.75 × 16
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
-9%
0
0
USD
USD
543
USD
USD
1
0%
10
30%
77%
0.05
-5.74
USD
USD
13%
1:500