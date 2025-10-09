- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|EURUSD
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|170
|EURUSD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|EURUSD
|-66
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
🏆 BestGoldTrades - Domina il Mercato dell'Oro con un Win Rate del 93%
Pronto a trasformare il tuo trading? BestGoldTrades è la tua porta d'accesso al mercato più redditizio: l'oro (XAU/USD). Con un tasso di successo provato del 93% e strategie testate, questo canale di segnali ti permette di copiare automaticamente operazioni vincenti direttamente sul tuo MT5.
✨ Perché scegliere BestGoldTrades?
- 📈 Win Rate provato del 93%
- 💎 Specializzazione in XAU/USD (95% delle operazioni)
- 🎯 Gestione del rischio controllata e professionale
- ⚡ Segnali automatici in tempo reale
- 💰 Potenziale di profitti significativi
Requisiti consigliati:
- Capitale iniziale: $500 - $1.000 USD (minimo $400, rischio maggiore)
- Leva suggerita: 1:300 - 1:500
- Piattaforma: MetaTrader 5
Collega il tuo account MT5 oggi e inizia a copiare operazioni ad alte prestazioni. Il mercato dell'oro ti aspetta con opportunità illimitate. Il tuo successo finanziario è a un solo clic di distanza!
Esclusione di Responsabilità
⚠️ ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Il trading di forex, metalli preziosi e CFD comporta un alto livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Riconosci e accetti che:
- Sei completamente responsabile delle tue decisioni di investimento
- Devi controllare e gestire il tuo rischio in ogni momento
- Le performance passate non garantiscono risultati futuri
- Potresti perdere parte o tutto il capitale investito
- L'operatore del canale BestGoldTrades NON è responsabile per eventuali perdite o danni finanziari
- Dovresti operare solo con capitale che puoi permetterti di perdere
- Si raccomanda di cercare consulenza finanziaria indipendente prima di operare
Collegando il tuo account e copiando questi segnali, accetti la piena responsabilità per i risultati delle tue operazioni. Questo servizio NON costituisce consulenza sugli investimenti.
