- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
7 (58.33%)
Loss Trade:
5 (41.67%)
Best Trade:
494.00 USD
Worst Trade:
-404.00 USD
Profitto lordo:
637.23 USD (1 063 pips)
Perdita lorda:
-484.88 USD (2 265 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (628.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
628.45 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
6 (50.00%)
Short Trade:
6 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
12.70 USD
Profitto medio:
91.03 USD
Perdita media:
-96.98 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-71.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-413.85 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
62.78 USD
Massimale:
413.85 USD (31.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.45% (413.85 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDs-
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDs-
|152
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDs-
|-1.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +494.00 USD
Worst Trade: -404 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +628.45 USD
Massima perdita consecutiva: -71.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI3-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni