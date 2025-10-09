SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / METODE VIP FORTUNA FXCLUB
M Jody Pratama

METODE VIP FORTUNA FXCLUB

M Jody Pratama
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 15%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
112
Profit Trade:
112 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
147.40 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1 536.30 USD (11 874 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
112 (1 536.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 536.30 USD (112)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
33.58%
Massimo carico di deposito:
47.90%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
112
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
112 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
13.72 USD
Profitto medio:
13.72 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
10.18% (1 022.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDi 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDi 1.5K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDi 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +147.40 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 112
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 536.30 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

FORTUNA FX CLUB

Untuk yang ingin bergabung dengan cara mendapatkan signal dan technical profit yang lebih banyak, SILAHKAN bergabung dengan FORTUNA FX CLUB VVIP untuk menghasilkan profit yang lebih tepat di tiap harinya.

BENEFIT yang di dapat di antaranya:
                       
                       
FASILITAS VVIP

SIGNAL TRADING
MAPPING SETIAP HARI
STRATEGI TRADING (TIME TRADING DAN MEMBACA NEWS)
TRADE BARENG
MONEY MANAGEMENT
KONSULTASI LIFETIME
DAN ILMU PENGALAMAN TRADING
FREE INDIKATOR FORTUNA DENGAN ACCURACY 90% PROFIT

Cara Gabung VIP GRATIS DI BAWAH INI

 Wajib daftar Akun Baru Di Broker Market4you dengan link di bawah ini :

 FORTUNAFXCLUB.COM 

Lalu deposit Minimal 100$

CARA DAFTAR DI MARKET4YOU dari Daftar,Verifikasi,Deposit,Login MT5 caranya ada di link bawah ini

https://t.me/CaraDaftarMarket4you
Non ci sono recensioni
2025.10.09 11:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 08:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 08:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 08:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 07:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
