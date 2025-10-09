- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
112
Profit Trade:
112 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
147.40 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1 536.30 USD (11 874 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
112 (1 536.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 536.30 USD (112)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
33.58%
Massimo carico di deposito:
47.90%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
112
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
112 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
13.72 USD
Profitto medio:
13.72 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
10.18% (1 022.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDi
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDi
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDi
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +147.40 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 112
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 536.30 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
15%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
1
0%
112
100%
34%
n/a
13.72
USD
USD
10%
1:500