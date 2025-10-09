- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
57 (77.02%)
Loss Trade:
17 (22.97%)
Best Trade:
20.72 USD
Worst Trade:
-11.40 USD
Profitto lordo:
236.59 USD (197 679 pips)
Perdita lorda:
-65.62 USD (65 600 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (88.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.84 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
14.74%
Massimo carico di deposito:
24.27%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
3.46
Long Trade:
60 (81.08%)
Short Trade:
14 (18.92%)
Fattore di profitto:
3.61
Profitto previsto:
2.31 USD
Profitto medio:
4.15 USD
Perdita media:
-3.86 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-49.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.37 USD (9)
Crescita mensile:
34.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.88 USD
Massimale:
49.37 USD (9.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.36% (49.37 USD)
Per equità:
0.29% (1.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|73
|USOIL
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|171
|USOIL
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|132K
|USOIL
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.72 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +88.84 USD
Massima perdita consecutiva: -49.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.14 × 187
|
Exness-MT5Real15
|1.52 × 212
|
Exness-MT5Real6
|1.66 × 235
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.81 × 48
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.23 × 13
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
34%
0
0
USD
USD
671
USD
USD
1
0%
74
77%
15%
3.60
2.31
USD
USD
9%
1:50