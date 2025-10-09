- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
951
Profit Trade:
427 (44.90%)
Loss Trade:
524 (55.10%)
Best Trade:
11.25 USD
Worst Trade:
-6.66 USD
Profitto lordo:
645.66 USD (3 222 977 pips)
Perdita lorda:
-627.24 USD (3 127 719 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (9.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.25 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
951
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
488 (51.31%)
Short Trade:
463 (48.69%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
1.51 USD
Perdita media:
-1.20 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-9.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.66 USD (7)
Crescita mensile:
18.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.31 USD
Massimale:
36.40 USD (33.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.68% (36.40 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD+
|951
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD+
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD+
|95K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.25 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +9.15 USD
Massima perdita consecutiva: -9.66 USD
