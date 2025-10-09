SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BTC MINER 165 ULTIMA
Miftakhul Huda

BTC MINER 165 ULTIMA

Miftakhul Huda
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 19%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
951
Profit Trade:
427 (44.90%)
Loss Trade:
524 (55.10%)
Best Trade:
11.25 USD
Worst Trade:
-6.66 USD
Profitto lordo:
645.66 USD (3 222 977 pips)
Perdita lorda:
-627.24 USD (3 127 719 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (9.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.25 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
951
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
488 (51.31%)
Short Trade:
463 (48.69%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
1.51 USD
Perdita media:
-1.20 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-9.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.66 USD (7)
Crescita mensile:
18.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.31 USD
Massimale:
36.40 USD (33.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.68% (36.40 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD+ 951
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD+ 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD+ 95K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.25 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +9.15 USD
Massima perdita consecutiva: -9.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.09 07:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
