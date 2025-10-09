SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BTC MINER 165
Miftakhul Huda

BTC MINER 165

Miftakhul Huda
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
84
Profit Trade:
59 (70.23%)
Loss Trade:
25 (29.76%)
Best Trade:
6.49 USD
Worst Trade:
-4.47 USD
Profitto lordo:
92.84 USD (185 752 pips)
Perdita lorda:
-65.22 USD (130 422 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (14.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.95 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
53.71%
Massimo carico di deposito:
2.45%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
56 secondi
Fattore di recupero:
1.94
Long Trade:
40 (47.62%)
Short Trade:
44 (52.38%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
0.33 USD
Profitto medio:
1.57 USD
Perdita media:
-2.61 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-13.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.49 USD (5)
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.79 USD
Massimale:
14.26 USD (2.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.63% (14.26 USD)
Per equità:
0.62% (3.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD+ 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD+ 28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD+ 55K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.49 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +14.95 USD
Massima perdita consecutiva: -13.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.09 08:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 08:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 08:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.09 07:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BTC MINER 165
30USD al mese
6%
0
0
USD
529
USD
1
90%
84
70%
54%
1.42
0.33
USD
3%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.