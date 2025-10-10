- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
13 (76.47%)
Loss Trade:
4 (23.53%)
Best Trade:
110.67 USD
Worst Trade:
-70.60 USD
Profitto lordo:
442.76 USD (1 354 pips)
Perdita lorda:
-194.58 USD (801 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (223.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
223.12 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
9 (52.94%)
Short Trade:
8 (47.06%)
Fattore di profitto:
2.28
Profitto previsto:
14.60 USD
Profitto medio:
34.06 USD
Perdita media:
-48.65 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-120.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-120.20 USD (2)
Crescita mensile:
24.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.40 USD
Massimale:
120.20 USD (11.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|248
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|553
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +110.67 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +223.12 USD
Massima perdita consecutiva: -120.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 3
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 2
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
AKFXFinancial-Live-3
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillAsia-Live06
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 18
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 21
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 3
|
RallyvilleMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 1
