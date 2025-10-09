SegnaliSezioni
Ary Achmat Kusendi

ARTradeGold01

Ary Achmat Kusendi
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -34%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
5 (31.25%)
Loss Trade:
11 (68.75%)
Best Trade:
8.53 USD
Worst Trade:
-11.36 USD
Profitto lordo:
22.73 USD (2 271 pips)
Perdita lorda:
-56.58 USD (3 928 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (11.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.33 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.39
Attività di trading:
99.51%
Massimo carico di deposito:
91.37%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
10 (62.50%)
Short Trade:
6 (37.50%)
Fattore di profitto:
0.40
Profitto previsto:
-2.12 USD
Profitto medio:
4.55 USD
Perdita media:
-5.14 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-25.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.21 USD (6)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.85 USD
Massimale:
45.18 USD (40.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.53% (45.18 USD)
Per equità:
13.57% (12.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -34
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.53 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +11.33 USD
Massima perdita consecutiva: -25.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.51 × 434
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
100% Algo Trading
Non ci sono recensioni
2025.10.09 08:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 07:38
Share of trading days is too low
2025.10.09 07:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 06:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 06:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 06:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 06:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 06:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
