- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
5 (31.25%)
Loss Trade:
11 (68.75%)
Best Trade:
8.53 USD
Worst Trade:
-11.36 USD
Profitto lordo:
22.73 USD (2 271 pips)
Perdita lorda:
-56.58 USD (3 928 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (11.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.33 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.39
Attività di trading:
99.51%
Massimo carico di deposito:
91.37%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
10 (62.50%)
Short Trade:
6 (37.50%)
Fattore di profitto:
0.40
Profitto previsto:
-2.12 USD
Profitto medio:
4.55 USD
Perdita media:
-5.14 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-25.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.21 USD (6)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.85 USD
Massimale:
45.18 USD (40.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.53% (45.18 USD)
Per equità:
13.57% (12.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-34
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.53 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +11.33 USD
Massima perdita consecutiva: -25.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
100% Algo Trading
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-34%
0
0
USD
USD
66
USD
USD
1
100%
16
31%
100%
0.40
-2.12
USD
USD
41%
1:500