Trade:
148
Profit Trade:
67 (45.27%)
Loss Trade:
81 (54.73%)
Best Trade:
16.18 GBP
Worst Trade:
-5.09 GBP
Profitto lordo:
175.20 GBP (94 610 pips)
Perdita lorda:
-177.69 GBP (83 560 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (13.81 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
41.94 GBP (8)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
55.17%
Massimo carico di deposito:
59.99%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
96
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
-0.03
Long Trade:
54 (36.49%)
Short Trade:
94 (63.51%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.02 GBP
Profitto medio:
2.61 GBP
Perdita media:
-2.19 GBP
Massime perdite consecutive:
15 (-33.55 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-33.55 GBP (15)
Crescita mensile:
-1.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.62 GBP
Massimale:
72.76 GBP (26.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.92% (72.76 GBP)
Per equità:
1.40% (3.26 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DE40
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DE40
|-3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DE40
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.18 GBP
Worst Trade: -5 GBP
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +13.81 GBP
Massima perdita consecutiva: -33.55 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.76 × 37
|
ICMarketsSC-MT5
|14.13 × 6570
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.64 × 41211
Trading approach is fully based on price action analysis, emphasizing a strong risk-to-reward ratio and a solid win rate. With three years of dedicated experience in the forex markets, risk management remains a top priority—each trade risks a maximum of 2%, while total drawdown is strictly limited to 30% of account capital. The primary objective is to deliver steady, incremental growth day by day, focusing on consistency and capital preservation for long-term results. Subscribers are encouraged to review performance history and practice sensible risk settings.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
217
GBP
GBP
2
0%
148
45%
55%
0.98
-0.02
GBP
GBP
27%
1:200