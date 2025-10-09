SegnaliSezioni
Anh Dung Phung

Social Exness 30

Anh Dung Phung
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 87%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
32 (46.37%)
Loss Trade:
37 (53.62%)
Best Trade:
690.18 USD
Worst Trade:
-79.51 USD
Profitto lordo:
4 451.33 USD (3 586 215 pips)
Perdita lorda:
-1 262.87 USD (915 593 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (589.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 355.25 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.18%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.65
Long Trade:
69 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.52
Profitto previsto:
46.21 USD
Profitto medio:
139.10 USD
Perdita media:
-34.13 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-202.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-216.05 USD (4)
Crescita mensile:
87.07%
Previsione annuale:
1 056.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
112.73 USD
Massimale:
368.64 USD (5.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.58% (368.64 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 20
XAUUSD 19
USTEC 18
USDJPY 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 1.7K
XAUUSD 1K
USTEC -67
USDJPY 597
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 2.2M
XAUUSD 441K
USTEC 24K
USDJPY 4.3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +690.18 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +589.88 USD
Massima perdita consecutiva: -202.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PrimeXM-LiveUS
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 2
Exness-Real24
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
216 più
Non ci sono recensioni
2025.10.09 06:38
Share of trading days is too low
2025.10.09 06:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 06:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 06:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 05:28
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 8.88% of days out of the 169 days of the signal's entire lifetime.
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.