- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
32 (46.37%)
Loss Trade:
37 (53.62%)
Best Trade:
690.18 USD
Worst Trade:
-79.51 USD
Profitto lordo:
4 451.33 USD (3 586 215 pips)
Perdita lorda:
-1 262.87 USD (915 593 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (589.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 355.25 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.18%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.65
Long Trade:
69 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.52
Profitto previsto:
46.21 USD
Profitto medio:
139.10 USD
Perdita media:
-34.13 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-202.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-216.05 USD (4)
Crescita mensile:
87.07%
Previsione annuale:
1 056.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
112.73 USD
Massimale:
368.64 USD (5.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.58% (368.64 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|20
|XAUUSD
|19
|USTEC
|18
|USDJPY
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|1.7K
|XAUUSD
|1K
|USTEC
|-67
|USDJPY
|597
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|2.2M
|XAUUSD
|441K
|USTEC
|24K
|USDJPY
|4.3K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +690.18 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +589.88 USD
Massima perdita consecutiva: -202.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PrimeXM-LiveUS
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
216 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
87%
0
0
USD
USD
6.9K
USD
USD
3
100%
69
46%
100%
3.52
46.21
USD
USD
6%
1:200