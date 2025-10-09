SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold 13689
Tran Xuan Bach

Gold 13689

Tran Xuan Bach
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 334%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
46 (85.18%)
Loss Trade:
8 (14.81%)
Best Trade:
38.61 USD
Worst Trade:
-16.77 USD
Profitto lordo:
330.54 USD (224 918 pips)
Perdita lorda:
-38.43 USD (21 556 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (75.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
119.88 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
17.42
Long Trade:
12 (22.22%)
Short Trade:
42 (77.78%)
Fattore di profitto:
8.60
Profitto previsto:
5.41 USD
Profitto medio:
7.19 USD
Perdita media:
-4.80 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-7.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.77 USD (1)
Crescita mensile:
334.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.77 USD (6.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.79% (16.77 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 292
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 203K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.61 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +75.44 USD
Massima perdita consecutiva: -7.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Vietnamese

Tín hiệu rủi ro cao, Trade vui vẻ  để kiếm cốc trà đá hàng ngày.

Non ci sono recensioni
2025.10.09 05:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 05:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
