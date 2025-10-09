- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
126
Profit Trade:
62 (49.20%)
Loss Trade:
64 (50.79%)
Best Trade:
119.70 USD
Worst Trade:
-70.28 USD
Profitto lordo:
2 308.94 USD (131 652 pips)
Perdita lorda:
-1 446.25 USD (96 140 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (565.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
565.38 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.61%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
1.97
Long Trade:
86 (68.25%)
Short Trade:
40 (31.75%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
6.85 USD
Profitto medio:
37.24 USD
Perdita media:
-22.60 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-164.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-211.22 USD (4)
Crescita mensile:
29.97%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
197.47 USD
Massimale:
438.80 USD (35.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.72% (29.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|GBPUSD
|19
|GBPJPY
|4
|USDCHF
|4
|EURUSD
|4
|EURJPY
|3
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPUSD
|-16
|GBPJPY
|-12
|USDCHF
|15
|EURUSD
|-54
|EURJPY
|-34
|AUDJPY
|-19
|CADJPY
|-23
|CHFJPY
|-4
|NZDJPY
|-10
|USDJPY
|-20
|AUDUSD
|-16
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|44K
|GBPUSD
|-1.2K
|GBPJPY
|-390
|USDCHF
|-55
|EURUSD
|-1.1K
|EURJPY
|-1.6K
|AUDJPY
|-915
|CADJPY
|-1.1K
|CHFJPY
|-169
|NZDJPY
|-500
|USDJPY
|-1K
|AUDUSD
|-500
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +119.70 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +565.38 USD
Massima perdita consecutiva: -164.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 10
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
