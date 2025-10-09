- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
7.70 USD
Worst Trade:
-11.05 USD
Profitto lordo:
9.00 USD (178 pips)
Perdita lorda:
-11.05 USD (221 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (7.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.70 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
13.77%
Massimo carico di deposito:
5.70%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-0.19
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
3 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-0.68 USD
Profitto medio:
4.50 USD
Perdita media:
-11.05 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.05 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.35 USD
Massimale:
11.05 USD (1.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.54% (11.05 USD)
Per equità:
0.84% (6.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-43
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.70 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.70 USD
Massima perdita consecutiva: -11.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
45USD al mese
-0%
0
0
USD
USD
710
USD
USD
1
0%
3
66%
14%
0.81
-0.68
USD
USD
2%
1:500