Fahmi Idris Lubis

Gone With The Waves

Fahmi Idris Lubis
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 45 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
7.70 USD
Worst Trade:
-11.05 USD
Profitto lordo:
9.00 USD (178 pips)
Perdita lorda:
-11.05 USD (221 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (7.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.70 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
13.77%
Massimo carico di deposito:
5.70%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-0.19
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
3 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-0.68 USD
Profitto medio:
4.50 USD
Perdita media:
-11.05 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.05 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.35 USD
Massimale:
11.05 USD (1.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.54% (11.05 USD)
Per equità:
0.84% (6.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -43
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.70 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.70 USD
Massima perdita consecutiva: -11.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.09 05:28
Share of trading days is too low
2025.10.09 05:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 04:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 04:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 04:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 04:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.